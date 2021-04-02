Появились подробности смерти учителя физкультуры в Харьковской области
Учитель физкультуры Мерефянского медицинского лицея Роман Косинский, которого нашли повешенным в заведении, передают "fakty".
Мужчину в петле обнаружил один из сотрудников на запасном входе заведения - веревка была крепко привязана к перилам.
По словам директора Мерефянского медицинского лицея Валентины Коваль, педагогу за два дня до трагедии повысили категорию и он был этому рад.
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"Никогда не слышали от него и жалоб на жизнь. Роман был настоящей звездой физического воспитания, был известный на всю область", – вспоминает Руслан Дейнека.
Без отца остался 17-летний сын и жена.
Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.
На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.