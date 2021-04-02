Появились подробности смерти учителя физкультуры в Харьковской области

Учитель физкультуры Мерефянского медицинского лицея Роман Косинский, которого нашли повешенным в заведении, передают "fakty".

Мужчину в петле обнаружил один из сотрудников на запасном входе заведения - веревка была крепко привязана к перилам.

По словам директора Мерефянского медицинского лицея Валентины Коваль, педагогу за два дня до трагедии повысили категорию и он был этому рад.

"Никогда не слышали от него и жалоб на жизнь. Роман был настоящей звездой физического воспитания, был известный на всю область", – вспоминает Руслан Дейнека.

Без отца остался 17-летний сын и жена.

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

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