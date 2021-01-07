На Харьковщине огонь едва не унес жизнь человека

Ночью 7 января к спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Хроли Харьковского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить весь дом на площади 80 кв. м. Житель дома, мужчина 1975 года рождения получил легкое отравление угарным газом.

Официальная причина пожара устанавливается.

К слову, в Харькове продолжаются проверки заведений на соблюдение карантинных ограничений

Всего за время карантина сотрудники облуправления Госпродпотребслужбы 61 848 раз пришли с ревизией на предприятия, расположенные на Харьковщине.

Было составлено 15 781 постановлений из-за нарушения карантина и 1 255 человек оштрафовали.

Ранее мы писали, что на Харьковщине за сутки зафиксировали новые случаи китайского вируса

Об этом сообщается на сайте СНБО.

В Харьковской области за сутки выявили 599 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего на Харьковщине по состоянию на сегодня, 7 января, зарегистрировано 71812 инфицированных COVID-19. Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1154 человека, за минувшие сутки умерли 10 заболевших.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".