В Харьковской области правоохранители разыскивают 14-летнюю девочку, которая сбежала из больницы

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на пресс-службу Розыска детей ГУНП в Харьковской области

Стало известно, что несовершеннолетняя пропала вечером, 21 сентября из детского отделения Боровской районной больницы. Алла Тимофеева, 2006 года рождения находилась в этом медучреждении на обследовании.

У Аллы – худощавое телосложение, ее рост – 150-160 см, волосы – русые. На момент исчезновения на подростке был зеленый свитер с белыми рукавами, черные лосины, обута в черные тапочки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Аллы, просят звонить по телефонам (05759) 6-13-46; 066-891-31-25 или на спецлинию полиции по номеру 102.

Politeka сообщала, что в Киеве ушла из дома и не вернулась Даша Черная, 2010 года рождения. По данным полиции, Черная Дарья Борисовна ушла из дома в субботу, 19 сентября и до сих пор не вернулась. На вид девочке 9-10 лет, ее рост – 147 сантиметров, Даша худощавого телосложения, у нее стриженные до плеч темно-русые волосы и голубые глаза.

В Днепре разыскивают пропавшего без вести 17-летнего парня. Известно, что Александр Стародубцев ушел из дома 3 сентября около 09:00 и до настоящего времени не вернулся. Приметы: на вид 16 лет, рост-168 см, худощавого телосложения, длинные русые волосы. Был одет: джинсы темного цвета, черная футболка, красная обувь.

Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото.

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