Омбудсмен обратилась в правоохранительные органы с требованием расследовать конфликт в селе Андреевка Харьковской области, где местные жители требуют выселить ромов из села

Об этом говорится в публикации на сайте Уполномоченного ВРУ по правам человека, пишет ТСН.

"Уполномоченный выражает обеспокоенность случаем, который имел место 29 августа в селе Андреевка, что на Харьковщине. Жители села вышли на акцию протеста с требованием выселить цыган из населенного пункта. По информации СМИ, впоследствии участники акции отправились к дому, где проживают цыгане, и пытались ворваться во двор. В окна дома бросали яйца и камни. Одно из окон было разбито. Работникам полиции пришлось эвакуировать семью цыган ", — написано в сообщении.

Уполномоченная Людмила Денисова обратилась в полицию и призывала к принятию всех возможных мер с целью надлежащего расследования совершенного правонарушения и предотвращения насилия, совершенном на почве ненависти.

В полиции Харковской области заявили, что выделены дополнительные силы для усиления охраны общественного порядка и стабилизации ситуации.

Ранее мы писали, что на Харьковщине обнаружен масштабный склад боевых припасов и оружия.

По информации начальника отдела прокуратуры области Юрия Ковалева, досудебным расследованием установлено, что в нежилом помещении, расположенном в г. Люботин Харьковской области, незаконно хранящиеся боеприпасы и оружие.

В ходе обысков, проведенных совместно с СУ ГУНП в Харьковской области и УСР ГУНП в Харьковской области, обнаружен склад боевых припасов и оружия общим весом около 3 тонн. В частности, обнаружено около 50 ручных противотанковых гранатометов, 200 выстрелов к РПГ, более 470 боевых гранат разных типов, 500 запалов к гранатам, 550 гранатометных выстрелов, 2 минометных мины, 4 противопехотные мины, 3 кг тротила и 60 тыс. патронов различного калибра.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

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