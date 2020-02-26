Харьковчане стали реже ездить на метро по 8 гривен

В январе количество пассажиров уменьшилось почти на 10% за прошедший месяц. Об этом написали в социальных сетях сообщество «Х_Харьков», сообщает Politeka.net.

«Харьковчане перестали доверять метро по 8», – отметили в сети.

Согласно сообщению Главного управления статистики в Харьковской области, в январе этого года метрополитен перевез 16,3 млн пассажиров, что на 9,5% меньше объема января 2019 г.

В комментариях пользователи сети начали обсуждать новость. Многие отшучиваются, что некоторые просто начали прыгать через турникет, а другие добавили, что в Польше на эти 10% прибавилось харьковчан.

«А в Польше как раз увеличилось количество харьковчан на 10%», «Просто многие начали перепрыгивать через турникет, не потянули такие цены 😂», «Все машины купили 😜 лишь бы не платить по 8», «Просто "бешенные" бабки перестали крутиться в метро из-за ограничения количества поездок. Теперь сидят по домам и выходят только по делу, а не просто сгонять на базар и поболтать по душам.», «Почти столько же стоит , как и маршрутка . Смысл», – отметили в сети харьковчане.

Напомним, что в Харьковском горсовете в который раз решил переименовать проспект Григоренко на маршала Жукова, пролегающий от Московского проспекта до проспекта Героев Сталинграда. За принятие решения проголосовали 52 депутата, против — 8.

Вопрос представил секретарь топонимической комиссии Алексей Хорошковатый, который ссылался на результаты опроса общественности. По его словам, большинство харьковчан были за переименование.

Перед голосованием высказались против переименования в своих выступлениях депутаты горсовета Иван Ракич и Игорь Черняк, а также лидер харьковского Нацкорпуса Константин Немичев.

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