Під Харковом відновлюють рух автобусів

Про це повідомили в прес-службі Борівської громади.

Рішення було прийнято 23 квітня на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На території Борівської громади з вівторка, 27 квітня, відновлюється рух автобусів приміського сполучення.

Харків, весна, вулиця, карантин, ринок

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Крім того ми писали, що в Харкові чоловік пройшовся по краю даху.

Про це повідомили очевидці в місцевих телеграм-каналах.

На даху універмагу Павловський чоловік, балансуючи, йшов по самому краю парапету.

Потім він присів і намагався рухатися, тримаючись за парапет руками.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".