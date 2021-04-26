Під Харковом відновлюють рух автобусів

Про це повідомили в прес-службі Борівської громади.

Рішення було прийнято 23 квітня на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На території Борівської громади з вівторка, 27 квітня, відновлюється рух автобусів приміського сполучення.

Крім того ми писали, що в Харкові чоловік пройшовся по краю даху.

Про це повідомили очевидці в місцевих телеграм-каналах.

На даху універмагу Павловський чоловік, балансуючи, йшов по самому краю парапету.

Потім він присів і намагався рухатися, тримаючись за парапет руками.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".