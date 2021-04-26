Під Харковом відновлюють рух автобусів
Про це повідомили в прес-службі Борівської громади.
Рішення було прийнято 23 квітня на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
На території Борівської громади з вівторка, 27 квітня, відновлюється рух автобусів приміського сполучення.
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Крім того ми писали, що в Харкові чоловік пройшовся по краю даху.
Про це повідомили очевидці в місцевих телеграм-каналах.
На даху універмагу Павловський чоловік, балансуючи, йшов по самому краю парапету.
Потім він присів і намагався рухатися, тримаючись за парапет руками.
До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".
Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".
Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".