В Харкові різко похолодає

За даними синоптиків, починаючи з сьогоднішньої ночі і протягом декількох найближчих ночей очікуються заморозки в повітрі до мінус п'яти градусів.

Це пов'язано з рухом холодного арктичного повітря з районів Шпіцбергена і Баренцева моря.

Так, 25 квітня буде ясно і сонячно, вдень до 12 градусів тепла.

У ніч на понеділок температура повітря складе нуль-мінус п'ять градусів. 26 квітня очікуються невеликі дощі, вдень можливий мокрий сніг.

У ніч на вівторок-заморозки до мінус п'яти. Вдень теж дощі і мокрий сніг. Вдень буде до 10 градусів тепла.

У ніч на середу вночі стовпчик термометра знову опуститься до мінус п'яти.

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Протягом двох останніх тижнів у Лозівському районі учні та педагоги стали менше хворіти коронавірусом.

“У закладах дошкільної та загальної середньої освіти, як і раніше, потрібно дотримуватися санітарних та протиепідемічних заходів. Також діє обов'язковий щоденний контроль за станом здоров'я дітей. Однак окремі установи можуть самостійно прийняти рішення про дистанційне навчання", - йдеться на сайті Лозівської міськради.

Учні 5-11 класів залишаються на "дистанційці".

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

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