Сильний вітер обрушився на Харківську область

Справжня стихія обрушилася на Харків вдень 24 квітня.

Фото наслідків урагану опублікували очевидці в місцевих telegram-каналах.

На Московському проспекті через сильний вітер дерево впало на автомобіль.

Машина, припаркованої у дворі будинку № 41-Б по вул.Танкопія, теж не пощастило.

На пр. Льва Ландау також дерево впало на машину посеред дороги.

У парку Горького дерев впало прямо на дитячий майданчик.

Крім того ми писали, що харків'яни скаржаться на навалу змій.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

Мешканці будинку на вулиці Конторській розповіли, що будинку 150 років. Через вік споруди з'явилися тріщини на фасаді, куди почали заповзати змії.

Вирішення проблеми вони поки не знайшли.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".