Харків'ян ще 22 квітня попередили про циклон "Зохан"
Кадрами сьогоднішньої негоди діляться жителі регіону в телеграм-каналах.
Так, в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомляли, що 23 квітня в регіоні очікується невеликий, місцями помірний короткочасний дощ; гроза, місцями град.
Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень пориви та шквали 15 — 20 м/с.
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Температура повітря вночі 3-8 ° тепла, вдень 14-19 ° тепла.
Атмосферний тиск складе 747 - 749 мм рт.ст.
"Мені по кайфу така погода"," у нас вже був в Люботику, нічого страшного не було, годину тому"," не жартуйте з Зоханом"," хвилин 15 тому почало лити і зараз більше норм", " Ой,прям таки циклон. Прогриміло, дощик поморосив, і на цьому все закінчилося. Здичавіли зовсім, прям аномалія"," на сонячній Олексіївці кілька хвилин тому був сильний дощ і виблискували блискавки", - діляться харків'яни в коментарях.
До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".
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