Під Харковом прийняли рішення послабити карантинні обмеження
Таке рішення
Учні молодшої школи Борівської територіальної громади з понеділка, 26 квітня, повертаються до навчання в класах.
Начальник відділу з питань гуманітарної політики Тетяна Бондаревська заявила, що серед школярів і педагогів немає хворих коронавірусом.
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Тому було прийнято рішення відновити освітній процес для учнів 1-4 класів з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.
Раніше ми писали, що в Харкові вирішили запустити феєрверки прямо під вікнами житлового будинку.
У телеграм-каналі " ХК " з'явилося повідомлення про те, що ввечері 21 квітня місцеві жителі три рази запустили салют.
"Чергові е * * * ті любителі запускати феєрверки під вікнами - вже втретє за 15 хвилин. Вдома літня людина, бабуся, дуже злякалася Гв. Широнінців 45, в районі "Мавзолею"", - йдеться в повідомленні.
Відео можна побачити тут.
До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".
Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".
Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".