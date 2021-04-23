Під Харковом прийняли рішення послабити карантинні обмеження

Таке рішення прийняла 22 квітня місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Учні молодшої школи Борівської територіальної громади з понеділка, 26 квітня, повертаються до навчання в класах.

Начальник відділу з питань гуманітарної політики Тетяна Бондаревська заявила, що серед школярів і педагогів немає хворих коронавірусом.

Тому було прийнято рішення відновити освітній процес для учнів 1-4 класів з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

Раніше ми писали, що в Харкові вирішили запустити феєрверки прямо під вікнами житлового будинку.

У телеграм-каналі " ХК " з'явилося повідомлення про те, що ввечері 21 квітня місцеві жителі три рази запустили салют.

"Чергові е * * * ті любителі запускати феєрверки під вікнами - вже втретє за 15 хвилин. Вдома літня людина, бабуся, дуже злякалася Гв. Широнінців 45, в районі "Мавзолею"", - йдеться в повідомленні.

Відео можна побачити тут.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".