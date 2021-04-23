Под Харьковом приняли решение ослабить карантинные ограничения
Такое решение
Ученики младшей школы Боровской территориальной громады с понедельника, 26 апреля, возвращаются к обучению в классах.
Начальник отдела по вопросам гуманитарной политики Татьяна Бондаревская заявила, что среди школьников и педагогов нет больных коронавирусом.
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Поэтому было принято решение восстановить образовательный процесс для учащихся 1-4 классов с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.
Ранее мы писали, что в Харькове решили запустить фейерверки прямо под окнами жилого дома.
В телеграм-канале "ХК" появилось сообщение о том, что вечером 21 апреля местные жители три раза запустили салют.
"Очередные е***тые любители запускать фейерверки под окнами — уже третий раз за 15 минут. Дома пожилой человек, бабуля, очень испугалась Гв. Широнинцев 45, в районе «Мавзолея»", - говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".