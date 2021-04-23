Под Харьковом приняли решение ослабить карантинные ограничения

Такое решение приняла 22 апреля местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ученики младшей школы Боровской территориальной громады с понедельника, 26 апреля, возвращаются к обучению в классах.

Начальник отдела по вопросам гуманитарной политики Татьяна Бондаревская заявила, что среди школьников и педагогов нет больных коронавирусом.

Поэтому было принято решение восстановить образовательный процесс для учащихся 1-4 классов с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

Ранее мы писали, что в Харькове решили запустить фейерверки прямо под окнами жилого дома.

В телеграм-канале "ХК" появилось сообщение о том, что вечером 21 апреля местные жители три раза запустили салют.

"Очередные е***тые любители запускать фейерверки под окнами — уже третий раз за 15 минут. Дома пожилой человек, бабуля, очень испугалась Гв. Широнинцев 45, в районе «Мавзолея»", - говорится в сообщении.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".