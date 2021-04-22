Салон літака "Харків - Хургада" після пасажирів нагадує свинарник

Люди розкидали по салону порожні і недопиті пляшки, пакети з-під чіпсів, папірці та інше сміття.

Кадри з салону літака опублікували в соцмережі.

"Я просто в шоці від наших земляків. На борту літака "Харків-Хургада" 21 квітня 2021 року летіли свині, які просто кидали сміття на підлогу. Стюардеси 4 рази за 4 години просили віддати їм сміття. Просто жесть, немає слів і дуже соромно!",- написав автор публікації.

Раніше ми писали, що вХарькове маршрутка збила пішохода.

Як повідомляють у телеграм-каналі "Труха", біля зупинки на Високовольній маршрутка на повному ходу збила чоловіка на пішохідному переході.

"Недобрий ранок: маршрутка збила мужика на пішохідному. Зупинка на Високовольній. Живий", - повідомили автори публікації.

Момент аварії потрапив на камеру відеоспостереження.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".