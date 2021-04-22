Салон літака "Харків - Хургада" після пасажирів нагадує свинарник
Люди розкидали по салону порожні і недопиті пляшки, пакети з-під чіпсів, папірці та інше сміття.
Кадри з салону літака опублікували в соцмережі.
"Я просто в шоці від наших земляків. На борту літака "Харків-Хургада" 21 квітня 2021 року летіли свині, які просто кидали сміття на підлогу. Стюардеси 4 рази за 4 години просили віддати їм сміття. Просто жесть, немає слів і дуже соромно!",- написав автор публікації.
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Раніше ми писали, що вХарькове маршрутка збила пішохода.
Як повідомляють у телеграм-каналі "Труха", біля зупинки на Високовольній маршрутка на повному ходу збила чоловіка на пішохідному переході.
"Недобрий ранок: маршрутка збила мужика на пішохідному. Зупинка на Високовольній. Живий", - повідомили автори публікації.
Момент аварії потрапив на камеру відеоспостереження.
До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".
Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".
Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".