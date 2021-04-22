На Харківську область насувається циклон "Zohan"
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
23 квітня в регіоні очікується невеликий, місцями помірний короткочасний дощ; гроза, місцями град. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень пориви та шквали 15 — 20 м/с.
Температура повітря вночі 3-8 ° тепла, вдень 14-19 ° тепла. Атмосферний тиск складе 747 - 749 мм рт.ст..
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Раніше ми писали, що в Харкові з'явився "новий" проспект.
21 квітня на сесії Харківської міської Ради восьмого скликання прийняли рішення про присвоєння найменування вулиці, у якій не було назви.
Безіменна вулиця в районі Центрального ринку отримала назву-Проспект Машинобудівників.
Це проспект знаходиться на ділянці від перетину вулиці Піскунівської з вулицею Різдвяною до перетину вулиці Чеботарської з провулком Піскуновським.
"А причому тут, коли хотіли ім'ям Кернеса вулицю назвати?",- задаються питанням харків'яни в мережі.
До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".
Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".
Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".