На Харківську область насувається циклон "Zohan"

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 квітня в регіоні очікується невеликий, місцями помірний короткочасний дощ; гроза, місцями град. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень пориви та шквали 15 — 20 м/с.

Температура повітря вночі 3-8 ° тепла, вдень 14-19 ° тепла. Атмосферний тиск складе 747 - 749 мм рт.ст..

Раніше ми писали, що в Харкові з'явився "новий" проспект.

21 квітня на сесії Харківської міської Ради восьмого скликання прийняли рішення про присвоєння найменування вулиці, у якій не було назви.

Безіменна вулиця в районі Центрального ринку отримала назву-Проспект Машинобудівників.

Це проспект знаходиться на ділянці від перетину вулиці Піскунівської з вулицею Різдвяною до перетину вулиці Чеботарської з провулком Піскуновським.

"А причому тут, коли хотіли ім'ям Кернеса вулицю назвати?",- задаються питанням харків'яни в мережі.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".