Під Харковом загубилася 6-річна дитина

Про це повідомили в прес-службі Пісочинської селищної ради.

21 квітня у відділення поліції підлітки привели 6 - річну дитину-хлопчик не пам'ятав, де його будинок, і не міг повернутися додому з дитячого майданчика.

Дитина була в мокрому одязі-чТоби заспокоїти дитину, йому подарували іграшку і запропонували подивитися мультфільм.

Батьків можуть притягнути до адміністративної відповідальності через неналежного виконання батьківських обов'язків.

Раніше ми писали, що в Харкові маршрутка збила пішохода.

Як повідомляють у телеграм-каналі "Труха", біля зупинки на Високовольній маршрутка на повному ходу збила чоловіка на пішохідному переході.

"Недобрий ранок: маршрутка збила мужика на пішохідному. Зупинка на Високовольній. Живий", - повідомили автори публікації.

Момент аварії потрапив на камеру відеоспостереження.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".