Під Харковом загубилася 6-річна дитина
Про це повідомили в прес-службі Пісочинської селищної ради.
21 квітня у відділення поліції підлітки привели 6 - річну дитину-хлопчик не пам'ятав, де його будинок, і не міг повернутися додому з дитячого майданчика.
Дитина була в мокрому одязі-чТоби заспокоїти дитину, йому подарували іграшку і запропонували подивитися мультфільм.
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Раніше ми писали, що в Харкові маршрутка збила пішохода.
Як повідомляють у телеграм-каналі "Труха", біля зупинки на Високовольній маршрутка на повному ходу збила чоловіка на пішохідному переході.
"Недобрий ранок: маршрутка збила мужика на пішохідному. Зупинка на Високовольній. Живий", - повідомили автори публікації.
Момент аварії потрапив на камеру відеоспостереження.
До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".
Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".
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