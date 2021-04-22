В Харкові маршрутка збила пішохода

Як повідомляють у телеграм-каналі "Труха", біля зупинки на Високовольній маршрутка на повному ходу збила чоловіка на пішохідному переході.

"Недобрий ранок: маршрутка збила мужика на пішохідному. Зупинка на Високовольній. Живий", - повідомили автори публікації.

Момент аварії потрапив на камеру відеоспостереження.

"Встиг на маршрутку", "на цьому переході перейти велика проблема", " коли вже пішоходи зрозуміють,що життя у них вона?", "Що називається -" кров з носу " треба встигнути на маршрутку.... встиг, чо", " добре що живий ... хоча його це навряд чи чому навчить", " чужий досвід людей не вчить. Все одно біжать під колеса", - пишуть українці в коментарях.

Раніше ми писали, що в Харкові з'явився "новий" проспект.

21 квітня на сесії Харківської міської Ради восьмого скликання прийняли рішення про присвоєння найменування вулиці, у якій не було назви.

Безіменна вулиця в районі Центрального ринку отримала назву-Проспект Машинобудівників.

Це проспект знаходиться на ділянці від перетину вулиці Піскунівської з вулицею Різдвяною до перетину вулиці Чеботарської з провулком Піскуновським.

"А причому тут, коли хотіли ім'ям Кернеса вулицю назвати?",- задаються питанням харків'яни в мережі.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".