В Харкові маршрутка збила пішохода
Як повідомляють у телеграм-каналі "Труха", біля зупинки на Високовольній маршрутка на повному ходу збила чоловіка на пішохідному переході.
"Недобрий ранок: маршрутка збила мужика на пішохідному. Зупинка на Високовольній. Живий", - повідомили автори публікації.
Момент аварії потрапив на камеру відеоспостереження.
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"Встиг на маршрутку", "на цьому переході перейти велика проблема", " коли вже пішоходи зрозуміють,що життя у них вона?", "Що називається -" кров з носу " треба встигнути на маршрутку.... встиг, чо", " добре що живий ... хоча його це навряд чи чому навчить", " чужий досвід людей не вчить. Все одно біжать під колеса", - пишуть українці в коментарях.
Раніше ми писали, що в Харкові з'явився "новий" проспект.
21 квітня на сесії Харківської міської Ради восьмого скликання прийняли рішення про присвоєння найменування вулиці, у якій не було назви.
Безіменна вулиця в районі Центрального ринку отримала назву-Проспект Машинобудівників.
Це проспект знаходиться на ділянці від перетину вулиці Піскунівської з вулицею Різдвяною до перетину вулиці Чеботарської з провулком Піскуновським.
"А причому тут, коли хотіли ім'ям Кернеса вулицю назвати?",- задаються питанням харків'яни в мережі.
До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".
Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".
Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".