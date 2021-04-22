В Харківському обмінному пункті побили касира і забрали 1,6 млн гривень

У поліції з'ясували-коли жінка закривала двері обмінника, до неї підійшов невідомий і заштовхав її всередину.

Зловмисник вдарив касира в обличчя і, погрожуючи розправою, забрав гроші з каси.

Нападнику загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

Момент пограбування обмінки на Одеській потрапив на камеру відеоспостереження.

Раніше ми писали, що в Харкові з'явився "новий" проспект.

21 квітня на сесії Харківської міської Ради восьмого скликання прийняли рішення про присвоєння найменування вулиці, у якій не було назви.

Безіменна вулиця в районі Центрального ринку отримала назву-Проспект Машинобудівників.

Це проспект знаходиться на ділянці від перетину вулиці Піскунівської з вулицею Різдвяною до перетину вулиці Чеботарської з провулком Піскуновським.

"А причому тут, коли хотіли ім'ям Кернеса вулицю назвати?",- задаються питанням харків'яни в мережі.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".