На Харківщині чоловік провалився в яму зі смолою

Біля смт. Борова чоловік провалився в бітумно-смолисту яму, повідомляють в ГУ ДСНС в Харківській області.

"Чоловіка знайшли охоронці місцевого хлібоприймального пункту. Вони спочатку спробували самостійно витягнути потерпілого, а коли зрозуміли, що всі зусилля марні, подзвонили рятувальникам», - йдеться в повідомленні.

До моменту приїзду рятувальників, чоловік провів у ямі близько двох годин.

За допомогою мотузки та ременів чоловіка визволили з ями та передали медикам «швидкої». Зараз його стан оцінювався як задовільний.

Раніше ми писали, що в Харкові з'явився "новий" проспект.

21 квітня на сесії Харківської міської Ради восьмого скликання прийняли рішення про присвоєння найменування вулиці, у якій не було назви.

Безіменна вулиця в районі Центрального ринку отримала назву-Проспект Машинобудівників.

Це проспект знаходиться на ділянці від перетину вулиці Піскунівської з вулицею Різдвяною до перетину вулиці Чеботарської з провулком Піскуновським.

"А причому тут, коли хотіли ім'ям Кернеса вулицю назвати?",- задаються питанням харків'яни в мережі.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".