В Харкові з'явився "новий" проспект

21 квітня на сесії Харківської міської Ради восьмого скликання прийняли рішення про присвоєння найменування вулиці, у якій не було назви.

Безіменна вулиця в районі Центрального ринку отримала назву-Проспект Машинобудівників.

Це проспект знаходиться на ділянці від перетину вулиці Піскунівської з вулицею Різдвяною до перетину вулиці Чеботарської з провулком Піскуновським.

"А причому тут машинобудівники, коли хотіли ім'ям Кернеса вулицю назвати?",- задаються питанням харків'яни в мережі.

Крім того ми писали, що вранці в тролейбусі Харкова спалахнув конфлікт.

Очевидці того, що відбувається поділилися відео в телеграм-каналі " Труха", (ролик можна побачити в кінці новини).

Пасажирка розмовляла з пенсіонеркою на підвищених тонах - літню жінку вона називала "безсоромною" і в нецензурній формі говорила, що "повагу треба заслужити і його неможливо зажадати".

"Ти кажеш, що ти інвалід і палицею розмахуєш, значить у тебе сила є. Сила є, а розуму у тебе немає", - емоційно кричала жінка, "напала" на пенсіонерку.

За тим, що відбувається спостерігали пасажири, і тільки в кінці відео було чутно, що хтось із присутніх заступився за літню людину і почав кричати "відійдіть від неї", і тільки тоді агресивну жінку почали просити вийти з транспорту, але та відмовилася і сіла на вільне місце в тролейбусі.

Втім, через що спалахнув конфлікт між жінками - невідомо.

Відео конфлікту можна подивитися тут.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

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