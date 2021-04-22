В Харкові вирішили запустити феєрверки прямо під вікнами житлового будинку
У телеграм-каналі "ХК" з'явилося повідомлення про те, що ввечері 21 квітня місцеві жителі три рази запустили салют.
"Чергові е***ті любителі запускати феєрверки під вікнами - вже втретє за 15 хвилин. Вдома літня людина, бабуся, дуже злякалася Гв. Широнінців 45, в районі "Мавзолею"", - йдеться в повідомленні.
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"у країні 8 рік війна, а вони салютики пускають", " Красиво. Не 12 ж ночі. Автору просто за бабою прибирати не полювання, ось і шукає винних", "коли прикриваються літніми людиною відразу налітають стерв'ятники, а не день Перемоги, Новий рік, всі бабусі у ванній?", "Та вже що робиться в Україні а вони б * * ть салюти запускають", " Ну хочуть феєрверк люди, що тут такого? А раніше пускали феєрверки так нічого і терпіли бабусі і дідусі.
Не смішіть", - сперечаються українці в коментарях.
Відео можна побачити тут.
До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".
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