В Харківській області різко похолодає
Про це попередили в прес-службі обласного управління ДСНС.
З 25 по 27 березня в Харківській області можуть бути заморозки ночами.
За даними Укргідрометцентру, похолодання до 0-3 градусів спочатку торкнеться західних і північних регіонів країни.
А з неділі заморозки очікуються по всій Україні, крім півдня. Протягом трьох днів на Харківщині буде помаранчевий рівень погодної небезпеки.
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Важливо відзначити, що помаранчевий рівень небезпеки оголошується при небезпечних погодних умовах.
Крім того, в Харківській області за добу зареєстрували 1333 нових випадки захворювання ковидом.
Про це йдеться на сайті РНБО.
Всього в регіоні з початку пандемії зареєстровано 129136 випадків захворювання. За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 28 осіб, всього в Харківській області за час пандемії зафіксували 2497 летальних випадків.
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