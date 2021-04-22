В Харківській області різко похолодає

Про це попередили в прес-службі обласного управління ДСНС.

З 25 по 27 березня в Харківській області можуть бути заморозки ночами.

За даними Укргідрометцентру, похолодання до 0-3 градусів спочатку торкнеться західних і північних регіонів країни.

А з неділі заморозки очікуються по всій Україні, крім півдня. Протягом трьох днів на Харківщині буде помаранчевий рівень погодної небезпеки.

Важливо відзначити, що помаранчевий рівень небезпеки оголошується при небезпечних погодних умовах.

Крім того, в Харківській області за добу зареєстрували 1333 нових випадки захворювання ковидом.

Про це йдеться на сайті РНБО.

Всього в регіоні з початку пандемії зареєстровано 129136 випадків захворювання. За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 28 осіб, всього в Харківській області за час пандемії зафіксували 2497 летальних випадків.