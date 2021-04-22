В Харківській області різко похолодає

Про це попередили в прес-службі обласного управління ДСНС.

З 25 по 27 березня в Харківській області можуть бути заморозки ночами.

За даними Укргідрометцентру, похолодання до 0-3 градусів спочатку торкнеться західних і північних регіонів країни.

А з неділі заморозки очікуються по всій Україні, крім півдня. Протягом трьох днів на Харківщині буде помаранчевий рівень погодної небезпеки.

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Важливо відзначити, що помаранчевий рівень небезпеки оголошується при небезпечних погодних умовах.

Крім того, в Харківській області за добу зареєстрували 1333 нових випадки захворювання ковидом.

Про це йдеться на сайті РНБО.

Всього в регіоні з початку пандемії зареєстровано 129136 випадків захворювання. За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 28 осіб, всього в Харківській області за час пандемії зафіксували 2497 летальних випадків.

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