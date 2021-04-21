В Харківській області зростає кількість безробітних

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної служби зайнятості.

За три місяці поточного року в Харківській області послугами служби зайнятості скористалися 51,2 тисяч осіб.

Статус безробітного отримали майже 47 тисяч з них. Це на 37% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Більшість звернулися в службу-жінки (56%). Рівень зареєстрованого безробіття по відношенню до всього населення працездатного віку в області склав 1,75% (за даними від 1 квітня 2021 року).

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Правоохоронці обстежили понад 12 000 квадратних метрів приміщень та 200 квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 400 осіб, кажуть у поліції Харкова.

Жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.

Інформація зареєстрована в єдиному журналі обліку Харківського районного управління поліції № 3.

Наразі поліція шукає людину, причетну до неправдивого дзвінка.