В Харківській області зростає кількість безробітних
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної служби зайнятості.
За три місяці поточного року в Харківській області послугами служби зайнятості скористалися 51,2 тисяч осіб.
Статус безробітного отримали майже 47 тисяч з них. Це на 37% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
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Більшість звернулися в службу-жінки (56%). Рівень зареєстрованого безробіття по відношенню до всього населення працездатного віку в області склав 1,75% (за даними від 1 квітня 2021 року).
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Правоохоронці обстежили понад 12 000 квадратних метрів приміщень та 200 квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 400 осіб, кажуть у поліції Харкова.
Жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.
Інформація зареєстрована в єдиному журналі обліку Харківського районного управління поліції № 3.
Наразі поліція шукає людину, причетну до неправдивого дзвінка.
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