Харківщина на другому місці серед українських регіонів за новими випадками ковіда
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.
За даними Харківського обласного лабцентру за 20 квітня в Харківській області видужали 645 осіб. 28 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.
Також ми писали, що 82-річна харків'янка забула, де живе - вона ходила вночі одна по місту.
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Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.
На вул. Полтавський Шлях ходила громадянка похилого віку, яка не орієнтувалася на місцевості і виглядала розгубленою.
Громадянка не могла пояснити, де вона проживає і де зараз знаходиться. Поліцейські встановили її персональні дані та знайшли номер рідних.
Після цього жінку доставили за її адресою проживання, де її чекали родичі.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.