Харківщина на другому місці серед українських регіонів за новими випадками ковіда

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

За даними Харківського обласного лабцентру за 20 квітня в Харківській області видужали 645 осіб. 28 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Також ми писали, що 82-річна харків'янка забула, де живе - вона ходила вночі одна по місту.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.

На вул. Полтавський Шлях ходила громадянка похилого віку, яка не орієнтувалася на місцевості і виглядала розгубленою.

Громадянка не могла пояснити, де вона проживає і де зараз знаходиться. Поліцейські встановили її персональні дані та знайшли номер рідних.

Після цього жінку доставили за її адресою проживання, де її чекали родичі.