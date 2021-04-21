Російський реп-виконавець Morgenshtern заявив, що не приїде в Україну, зокрема в Харків, з концертами
Про це він повідомив в Instagram.
"Зараз ми взагалі не поїдемо, тому що там починаються якісь штуки прикольні. І, схоже, знову будуть переноситися концерти, тому що велика частина артистів вже все перенесли. Особливо після історії з Одесою.
Мені страшно банально, я не буду брехати. Мені страшно їхати", - сказав росіянин.
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Крім того ми писали, що до Харкова не хочуть пускати відомого російського коміка.
Так, у серпні 2019 року Іван Абрамов незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Криму та давав концерт у Державному академічному музичному театрі Республіки Крим, що є порушенням українського законодавства.
У Харкові Російський комік планує виступити 13 травня в Палаці студентів НТУ ХПІ, цей концерт перенесено з червня 2020 року. Ціна квитків - від 450 до 1250 гривень.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.