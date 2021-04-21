Російський реп-виконавець Morgenshtern заявив, що не приїде в Україну, зокрема в Харків, з концертами

Про це він повідомив в Instagram.

"Зараз ми взагалі не поїдемо, тому що там починаються якісь штуки прикольні. І, схоже, знову будуть переноситися концерти, тому що велика частина артистів вже все перенесли. Особливо після історії з Одесою.

Мені страшно банально, я не буду брехати. Мені страшно їхати", - сказав росіянин.

Крім того ми писали, що до Харкова не хочуть пускати відомого російського коміка.

Так, у серпні 2019 року Іван Абрамов незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Криму та давав концерт у Державному академічному музичному театрі Республіки Крим, що є порушенням українського законодавства.

У Харкові Російський комік планує виступити 13 травня в Палаці студентів НТУ ХПІ, цей концерт перенесено з червня 2020 року. Ціна квитків - від 450 до 1250 гривень.