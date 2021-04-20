В Харківській області пропав підліток
Хлопець пішов з дому в селищі Орілька 16 квітня і не повернувся.
19 квітня до поліції звернулася 42-річна жінка, яка повідомила про зникнення свого 17-річного сина.
Поліцейські знайшли підлітка протягом декількох годин - він гостював у своєї знайомої в Лозовій.
З юнаком провели профілактичну бесіду.
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Також ми писали, що з 1 травня для харків'ян діятимуть нові тарифи на газ.
Про це повідомили в "Харківгаззбут".
Ціни нових тарифів будуть оприлюднені 25 квітня.
Так, з 1 травня всі побутові споживачі автоматично будуть переведені на річний газовий тариф. Він нібито дозволить населенню не залежати від сезонних цінових коливань, так як ціна протягом року підвищуватися не буде.
Тому з 1 травня всі побутові клієнти "Харківгаззбуту" будуть переведені на тариф "твій газ річний".
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.