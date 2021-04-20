В Харківській області пропав підліток

Хлопець пішов з дому в селищі Орілька 16 квітня і не повернувся.

19 квітня до поліції звернулася 42-річна жінка, яка повідомила про зникнення свого 17-річного сина.

Поліцейські знайшли підлітка протягом декількох годин - він гостював у своєї знайомої в Лозовій.

З юнаком провели профілактичну бесіду.

Також ми писали, що з 1 травня для харків'ян діятимуть нові тарифи на газ.

Про це повідомили в "Харківгаззбут".

Ціни нових тарифів будуть оприлюднені 25 квітня.

Так, з 1 травня всі побутові споживачі автоматично будуть переведені на річний газовий тариф. Він нібито дозволить населенню не залежати від сезонних цінових коливань, так як ціна протягом року підвищуватися не буде.

Тому з 1 травня всі побутові клієнти "Харківгаззбуту" будуть переведені на тариф "твій газ річний".