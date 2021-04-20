В Харківській області пропав підліток

Хлопець пішов з дому в селищі Орілька 16 квітня і не повернувся.

19 квітня до поліції звернулася 42-річна жінка, яка повідомила про зникнення свого 17-річного сина.

Поліцейські знайшли підлітка протягом декількох годин - він гостював у своєї знайомої в Лозовій.

З юнаком провели профілактичну бесіду.

Популярні новини зараз

Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."

Нікітюк показала свого "мужика", без якого жити не може, кадри зі спальні: "Здрастуй..."

Життя відомого музиканта обірвалося прямо в день народження, деталі трагедії: "Його буде не вистачати..."

1 липня в Україні підвищаться надбавки за наднормативний стаж, - Котенкова

Українців зобов'яжуть утримувати батьків, у Мінсоці розкрили нові правила: "Доведеться платити за..."
Показати ще

Також ми писали, що з 1 травня для харків'ян діятимуть нові тарифи на газ.

Про це повідомили в "Харківгаззбут".

Ціни нових тарифів будуть оприлюднені 25 квітня.

Так, з 1 травня всі побутові споживачі автоматично будуть переведені на річний газовий тариф. Він нібито дозволить населенню не залежати від сезонних цінових коливань, так як ціна протягом року підвищуватися не буде.

газ, плита

Тому з 1 травня всі побутові клієнти "Харківгаззбуту" будуть переведені на тариф "твій газ річний".