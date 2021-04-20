У вагоні харківського метро влаштували міні-концерт
У вагоні харківського метро хлопець грав на "барабанах" - повідомили в телеграм-каналах, а пізніше підтвердив і представник метрополітену Олексій Бітнер.
"Нагадуємо, що подібний вид діяльності порушує правила користування метрополітеном. Також на території метрополітену обов'язково перебувати в захисній масці або респіраторі", - заявив Бітнер.
Відео можна побачити тут.
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Також ми писали, що з 1 травня для харків'ян діятимуть нові тарифи на газ.
Про це повідомили в "Харківгаззбут".
Ціни нових тарифів будуть оприлюднені 25 квітня.
Так, з 1 травня всі побутові споживачі автоматично будуть переведені на річний газовий тариф. Він нібито дозволить населенню не залежати від сезонних цінових коливань, так як ціна протягом року підвищуватися не буде.
Тому з 1 травня всі побутові клієнти "Харківгаззбуту" будуть переведені на тариф "твій газ річний".
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
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