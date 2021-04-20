У вагоні харківського метро влаштували міні-концерт

У вагоні харківського метро хлопець грав на "барабанах" - повідомили в телеграм-каналах, а пізніше підтвердив і представник метрополітену Олексій Бітнер.

"Нагадуємо, що подібний вид діяльності порушує правила користування метрополітеном. Також на території метрополітену обов'язково перебувати в захисній масці або респіраторі", - заявив Бітнер.

Відео можна побачити тут.

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Також ми писали, що з 1 травня для харків'ян діятимуть нові тарифи на газ.

Про це повідомили в "Харківгаззбут".

Ціни нових тарифів будуть оприлюднені 25 квітня.

Так, з 1 травня всі побутові споживачі автоматично будуть переведені на річний газовий тариф. Він нібито дозволить населенню не залежати від сезонних цінових коливань, так як ціна протягом року підвищуватися не буде.

газ, плита

Тому з 1 травня всі побутові клієнти "Харківгаззбуту" будуть переведені на тариф "твій газ річний".