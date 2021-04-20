У вагоні харківського метро влаштували міні-концерт

У вагоні харківського метро хлопець грав на "барабанах" - повідомили в телеграм-каналах, а пізніше підтвердив і представник метрополітену Олексій Бітнер.

"Нагадуємо, що подібний вид діяльності порушує правила користування метрополітеном. Також на території метрополітену обов'язково перебувати в захисній масці або респіраторі", - заявив Бітнер.

Відео можна побачити тут.

Також ми писали, що з 1 травня для харків'ян діятимуть нові тарифи на газ.

Про це повідомили в "Харківгаззбут".

Ціни нових тарифів будуть оприлюднені 25 квітня.

Так, з 1 травня всі побутові споживачі автоматично будуть переведені на річний газовий тариф. Він нібито дозволить населенню не залежати від сезонних цінових коливань, так як ціна протягом року підвищуватися не буде.

Тому з 1 травня всі побутові клієнти "Харківгаззбуту" будуть переведені на тариф "твій газ річний".