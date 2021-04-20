В електричках Харківської області подорожчає проїзд

Про це повідомила прес-секретар регіональної філії "Укрзалізниці" Ірина Гаманенко.

З 22 квітня зросте вартість проїзду на всі приміські поїзди Південної залізниці.

Ціна на перші п'ять кілометрів у приміському сполученні буде 11 гривень замість 8 гривень. Вартість проїзду на найбільшу відстань — від 251 до 300 кілометрів — складе 52 замість 40 гривень.

"На територіях "Південної залізниці" вводяться нові тарифи на проїзд у приміському сполученні, які були узгоджені Харківською, Сумською та Полтавською облдержадміністраціями. Вартість проїзду пасажирів у приміському сполученні за новими тарифами визначається залежно від відстані. В середньому підвищення на 30%", - пояснила Гаманенко.

Також ми писали, що з 1 травня для харків'ян діятимуть нові тарифи на газ.

Про це повідомили в "Харківгаззбут".

Ціни нових тарифів будуть оприлюднені 25 квітня.

Так, з 1 травня всі побутові споживачі автоматично будуть переведені на річний газовий тариф. Він нібито дозволить населенню не залежати від сезонних цінових коливань, так як ціна протягом року підвищуватися не буде.

Тому з 1 травня всі побутові клієнти "Харківгаззбуту" будуть переведені на тариф "твій газ річний".