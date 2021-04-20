В електричках Харківської області подорожчає проїзд
Про це повідомила прес-секретар регіональної філії "Укрзалізниці" Ірина Гаманенко.
З 22 квітня зросте вартість проїзду на всі приміські поїзди Південної залізниці.
Ціна на перші п'ять кілометрів у приміському сполученні буде 11 гривень замість 8 гривень. Вартість проїзду на найбільшу відстань — від 251 до 300 кілометрів — складе 52 замість 40 гривень.
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"На територіях "Південної залізниці" вводяться нові тарифи на проїзд у приміському сполученні, які були узгоджені Харківською, Сумською та Полтавською облдержадміністраціями. Вартість проїзду пасажирів у приміському сполученні за новими тарифами визначається залежно від відстані. В середньому підвищення на 30%", - пояснила Гаманенко.
Також ми писали, що з 1 травня для харків'ян діятимуть нові тарифи на газ.
Про це повідомили в "Харківгаззбут".
Ціни нових тарифів будуть оприлюднені 25 квітня.
Так, з 1 травня всі побутові споживачі автоматично будуть переведені на річний газовий тариф. Він нібито дозволить населенню не залежати від сезонних цінових коливань, так як ціна протягом року підвищуватися не буде.
Тому з 1 травня всі побутові клієнти "Харківгаззбуту" будуть переведені на тариф "твій газ річний".
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