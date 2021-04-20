В електричках Харківської області подорожчає проїзд

Про це повідомила прес-секретар регіональної філії "Укрзалізниці" Ірина Гаманенко.

З 22 квітня зросте вартість проїзду на всі приміські поїзди Південної залізниці.

Ціна на перші п'ять кілометрів у приміському сполученні буде 11 гривень замість 8 гривень. Вартість проїзду на найбільшу відстань — від 251 до 300 кілометрів — складе 52 замість 40 гривень.

електричка, поїзд, Харків, вокзал

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"На територіях "Південної залізниці" вводяться нові тарифи на проїзд у приміському сполученні, які були узгоджені Харківською, Сумською та Полтавською облдержадміністраціями. Вартість проїзду пасажирів у приміському сполученні за новими тарифами визначається залежно від відстані. В середньому підвищення на 30%", - пояснила Гаманенко.

Також ми писали, що з 1 травня для харків'ян діятимуть нові тарифи на газ.

Про це повідомили в "Харківгаззбут".

Ціни нових тарифів будуть оприлюднені 25 квітня.

Так, з 1 травня всі побутові споживачі автоматично будуть переведені на річний газовий тариф. Він нібито дозволить населенню не залежати від сезонних цінових коливань, так як ціна протягом року підвищуватися не буде.

газ, плита

Тому з 1 травня всі побутові клієнти "Харківгаззбуту" будуть переведені на тариф "твій газ річний".