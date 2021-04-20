В электричках Харьковской области подорожает проезд
Об этом сообщила пресс-секретарь регионального филиала "Укрзалізниці" Ирина Гаманенко.
С 22 апреля вырастет стоимость проезда на все пригородные поезда Южной железной дороги.
Цена на первые пять километров в пригородном сообщении будет 11 гривен вместо 8 гривен. Стоимость проезда на самое большое расстояние — от 251 до 300 километров — составит 52 вместо 40 гривен.
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"На территориях "Южной железной дороги" вводятся новые тарифы на проезд в пригородном сообщении, которые были согласованы Харьковской, Сумской и Полтавской облгосадминистрациями. Стоимость проезда пассажиров в пригородном сообщении по новым тарифам определяется в зависимости от расстояния. В среднем повышение на 30%", — пояснила Гаманенко.
Также мы писали, что с 1 мая для харьковчан будут действовать новые тарифы на газ.
Об этом сообщили в "Харьковгазсбыт".
Цены новых тарифов будут обнародованы 25 апреля.
Так, с 1 мая все бытовые потребители автоматически будут переведены на годовой газовый тариф. Он якобы позволит населению не зависеть от сезонных ценовых колебаний, так как цена в течение года повышаться не будет.
Поэтому с 1 мая все бытовые клиенты "Харьковгазсбыта" будут переведены на тариф "Твой газ годовой".
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
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