В электричках Харьковской области подорожает проезд

Об этом сообщила пресс-секретарь регионального филиала "Укрзалізниці" Ирина Гаманенко.

С 22 апреля вырастет стоимость проезда на все пригородные поезда Южной железной дороги.

Цена на первые пять километров в пригородном сообщении будет 11 гривен вместо 8 гривен. Стоимость проезда на самое большое расстояние — от 251 до 300 километров — составит 52 вместо 40 гривен.

"На территориях "Южной железной дороги" вводятся новые тарифы на проезд в пригородном сообщении, которые были согласованы Харьковской, Сумской и Полтавской облгосадминистрациями. Стоимость проезда пассажиров в пригородном сообщении по новым тарифам определяется в зависимости от расстояния. В среднем повышение на 30%", — пояснила Гаманенко.

Также мы писали, что с 1 мая для харьковчан будут действовать новые тарифы на газ.

Об этом сообщили в "Харьковгазсбыт".

Цены новых тарифов будут обнародованы 25 апреля.

Так, с 1 мая все бытовые потребители автоматически будут переведены на годовой газовый тариф. Он якобы позволит населению не зависеть от сезонных ценовых колебаний, так как цена в течение года повышаться не будет.

Поэтому с 1 мая все бытовые клиенты "Харьковгазсбыта" будут переведены на тариф "Твой газ годовой".