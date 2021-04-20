В Харкові трамвай заблокував рух транспорту

За словами очевидців, НП сталася на вулиці Морозова.

Так, судячи з кадрів опублікованими в мережі видно, що трамвай різко розгортає, і він починає "летіти" прямо на машину.

Водій різко повертає на щастя, зіткнення вдається уникнути.

Трамвай, що зійшов з рейок, перекрив частину проїжджої частини-утворився затор.

Момент потрапив на відео.

Також ми писали, що Харкові в ДТП загинув 26-річний водій.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

До рятувальників надійшло повідомлення про аварію по вулиці Шевченка в Харкові-з'ясувалося, що на дорозі зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos, "Газель 3121" і Toyota Corolla.

В результаті зіткнення загинув 26-річний водій автомобіля Lanos.

"Для ліквідації наслідків ДТП прибули рятувальники дев'ятої частини ДСНС. Вони відключили акумуляторні батареї і перекрили вентиль газового балона", - розповіли рятувальники.