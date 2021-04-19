В Харкові транспортний колапс

Фото опублікували очевидці в мережі.

Через перекриття частини Московського проспекту вранці 19 квітня прилеглі вулиці завмерли в пробках.

"Через ремонт на Московському проспекті Кінний ринок встав намертво", - пишуть очевидці.

Також ми писали, що на Харківщині жителі продовжують палити сухостій і нерідко стають жертвами пожеж.

Нещодавно в реанімації помер від опіків 80-річний житель села Стогнії на Золочівщині.

До лікарні Харкова він потрапив з опіками, отриманими під час спалювання сухої трави.

"У пацієнта були проблеми з ногами, і він не зміг швидко зняти палаючі штани та інший одяг. А одяг, як правило, тепер синтетична. Коли вона горить, то буквально вбирається в шкіру. І коли її знімають-то разом зі шкірою.

Чоловік отримав опіки обох ніг. У нього теж були проблеми з серцем і він теж помер", - розповів лікар-анестезіолог реанімації опікового відділення ще один сумний випадок.