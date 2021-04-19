В Харкові посеред дороги в калюжі помітили унікальну тварину
Про це повідомили очевидці в мережі.
Вночі біля в районі метро "Академіка Павлова" перехожі помітили бобра.
"Він був у повному замішанні і блукав з боку в бік. Перехожі викликали службу порятунку, звірка спіймали, вивезли за місто в бік Циркунів і випустили", - йдеться в повідомленні.
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Також ми писали, що на Харківщині жителі продовжують палити сухостій і нерідко стають жертвами пожеж.
Нещодавно в реанімації помер від опіків 80-річний житель села Стогнії на Золочівщині.
До лікарні Харкова він потрапив з опіками, отриманими під час спалювання сухої трави.
"У пацієнта були проблеми з ногами, і він не зміг швидко зняти палаючі штани та інший одяг. А одяг, як правило, тепер синтетична. Коли вона горить, то буквально вбирається в шкіру. І коли її знімають-то разом зі шкірою.
Чоловік отримав опіки обох ніг. У нього теж були проблеми з серцем і він теж помер", - розповів лікар-анестезіолог реанімації опікового відділення ще один сумний випадок.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.