На Харківщині дружина кинулася з ножем на захист чоловіка

Співробітники Чугуївського районного управління поліції з'ясували, що потерпілий разом зі своєю дружиною прийшов у гості до подружжя.

Чоловіки, що випили, влаштували конфлікт-намагаючись захистити господаря будинку, його жінка взяла кухонний ніж і вдарила ним гостя.

На даний час їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Раніше ми писали, що в Харкові зникла 45-річна жінка.

Останній раз Вікторію Йолкіну бачили 13 квітня - вранці жінка вийшла з дому в районі ТРК «Україна» і більше не поверталася, повідомили волонтери пошукової групи Мілена".

Прикмети: зріст 170 см, щільної статури, волосся русяве.

Була одягнена в бежево-болотну куртку, шапку з козирком, темні штани.

При собі мала велику картату сумку.

У жінки косоокість, вона пересувається "ведмежою ходою".

Інвалід 2-ї групи, потребує медичної допомоги.

Інформацію про місцезнаходження Вікторії просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.