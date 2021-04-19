На Харківщині дружина кинулася з ножем на захист чоловіка
Співробітники Чугуївського районного управління поліції з'ясували, що потерпілий разом зі своєю дружиною прийшов у гості до подружжя.
Чоловіки, що випили, влаштували конфлікт-намагаючись захистити господаря будинку, його жінка взяла кухонний ніж і вдарила ним гостя.
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На даний час їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Раніше ми писали, що в Харкові зникла 45-річна жінка.
Останній раз Вікторію Йолкіну бачили 13 квітня - вранці жінка вийшла з дому в районі ТРК «Україна» і більше не поверталася, повідомили волонтери пошукової групи Мілена".
Прикмети: зріст 170 см, щільної статури, волосся русяве.
Була одягнена в бежево-болотну куртку, шапку з козирком, темні штани.
При собі мала велику картату сумку.
У жінки косоокість, вона пересувається "ведмежою ходою".
Інвалід 2-ї групи, потребує медичної допомоги.
Інформацію про місцезнаходження Вікторії просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
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