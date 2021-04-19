В Харкові зникла 45-річна жінка
Останній раз Вікторію Йолкіну бачили 13 квітня - вранці жінка вийшла з дому в районі ТРК «Україна» і більше не поверталася, повідомили волонтери пошукової групи Мілена".
Прикмета: зріст 170 см, щільної статури, волосся русяве.
Була одягнена у бежево-болотну куртку, шапку з козирком, темні штани.
При собі мала велику картату сумку.
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У жінки косоокість, вона пересувається "ведмежою ходою".
Інвалід 2-ї групи, потребує медичної допомоги.
Інформацію про місцезнаходження Вікторії просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
Раніше ми писали, що в Харківській області з початку пандемії зафіксували 126 061 випадок ковіду.
Так, станом на 8:00 19 квітня, за добу, виявили 622 харків'янина з вірусом, повідомляється в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.
Харківська область поступилася першим місцем за кількістю хворих COVID -19 за добу в Україні, там 761 новий випадок ковіду.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.