В Харкові зникла 45-річна жінка

Останній раз Вікторію Йолкіну бачили 13 квітня - вранці жінка вийшла з дому в районі ТРК «Україна» і більше не поверталася, повідомили волонтери пошукової групи Мілена".

Прикмета: зріст 170 см, щільної статури, волосся русяве.

Була одягнена у бежево-болотну куртку, шапку з козирком, темні штани.

При собі мала велику картату сумку.

У жінки косоокість, вона пересувається "ведмежою ходою".

Інвалід 2-ї групи, потребує медичної допомоги.

Інформацію про місцезнаходження Вікторії просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

Раніше ми писали, що в Харківській області з початку пандемії зафіксували 126 061 випадок ковіду.

Так, станом на 8:00 19 квітня, за добу, виявили 622 харків'янина з вірусом, повідомляється в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Харківська область поступилася першим місцем за кількістю хворих COVID -19 за добу в Україні, там 761 новий випадок ковіду.