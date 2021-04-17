Ліжко-місця для хворих на ковід в Харківський області зайняті на 68%
Про це передає прес-служба обласної адміністрації.
Так, в області для хворих коронавірусом виділено 4 795 ліжко-місць. Станом на ранок 16 квітня, в регіоні зайнято 68% ліжкового фонду.
"Що стосується забезпечення потоковим киснем - ми продовжуємо посилено працювати над цим питанням. У ці вихідні ми додатково підключимо більше 80 ліжок, ще 30-наступного тижня. Все необхідне обладнання для цього вже змонтовано", - уточнили в ХОДА.
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Раніше ми писали, що на Харківщині через випалювання сухостою ледь не знищили житлові будинки.
Про це повідомили в ГУ ДСНС у Харківській області.
Відзначається, що 6 квітня рятувальники отримали повідомлення про пожежу в сел.
Палієм виявилася місцева мешканка-вона палила кущі малини на своєму городі.
Жінка намагалася підручними засобами загасити пожежу, але вітер поширив вогонь на великі території - харків'янка одна впоратися не змогла.
За підсумком, на жінку склали адмінпротокол і виписали штраф у сумі 3060 гривень.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
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