Ліжко-місця для хворих на ковід в Харківський області зайняті на 68%

Про це передає прес-служба обласної адміністрації.

Так, в області для хворих коронавірусом виділено 4 795 ліжко-місць. Станом на ранок 16 квітня, в регіоні зайнято 68% ліжкового фонду.

"Що стосується забезпечення потоковим киснем - ми продовжуємо посилено працювати над цим питанням. У ці вихідні ми додатково підключимо більше 80 ліжок, ще 30-наступного тижня. Все необхідне обладнання для цього вже змонтовано", - уточнили в ХОДА.

Раніше ми писали, що на Харківщині через випалювання сухостою ледь не знищили житлові будинки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Харківській області.

Відзначається, що 6 квітня рятувальники отримали повідомлення про пожежу в сел.

Палієм виявилася місцева мешканка-вона палила кущі малини на своєму городі.

Жінка намагалася підручними засобами загасити пожежу, але вітер поширив вогонь на великі території - харків'янка одна впоратися не змогла.

За підсумком, на жінку склали адмінпротокол і виписали штраф у сумі 3060 гривень.

До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".

Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".

Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.