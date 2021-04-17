Під Харковом пошкодили газопровід

У селищі Ледне при земляних роботах пошкодили газопровід середнього тиску, повідомили в прес-службі АТ "Харківгаз".

В результаті пошкодження газопроводу без газопостачання залишилися близько 50 будинків садових товариств "Бор", "шасі", "Універсал".

Пуск газу запланували на понеділок, 19 квітня.

газ, плита

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Раніше ми писали, що на Харківщині через випалювання сухостою ледь не знищили житлові будинки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Харківській області.

Відзначається, що 6 квітня рятувальники отримали повідомлення про пожежу в сел.

Палієм виявилася місцева мешканка-вона палила кущі малини на своєму городі.

Жінка намагалася підручними засобами загасити пожежу, але вітер поширив вогонь на великі території - харків'янка одна впоратися не змогла.

За підсумком, на жінку склали адмінпротокол і виписали штраф у сумі 3060 гривень.

До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".

Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".

Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.