Під Харковом пошкодили газопровід
У селищі Ледне при земляних роботах пошкодили газопровід середнього тиску, повідомили в прес-службі АТ "Харківгаз".
В результаті пошкодження газопроводу без газопостачання залишилися близько 50 будинків садових товариств "Бор", "шасі", "Універсал".
Пуск газу запланували на понеділок, 19 квітня.
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Раніше ми писали, що на Харківщині через випалювання сухостою ледь не знищили житлові будинки.
Про це повідомили в ГУ ДСНС у Харківській області.
Відзначається, що 6 квітня рятувальники отримали повідомлення про пожежу в сел.
Палієм виявилася місцева мешканка-вона палила кущі малини на своєму городі.
Жінка намагалася підручними засобами загасити пожежу, але вітер поширив вогонь на великі території - харків'янка одна впоратися не змогла.
За підсумком, на жінку склали адмінпротокол і виписали штраф у сумі 3060 гривень.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.