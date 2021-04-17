Під Харковом пошкодили газопровід

У селищі Ледне при земляних роботах пошкодили газопровід середнього тиску, повідомили в прес-службі АТ "Харківгаз".

В результаті пошкодження газопроводу без газопостачання залишилися близько 50 будинків садових товариств "Бор", "шасі", "Універсал".

Пуск газу запланували на понеділок, 19 квітня.

Раніше ми писали, що на Харківщині через випалювання сухостою ледь не знищили житлові будинки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Харківській області.

Відзначається, що 6 квітня рятувальники отримали повідомлення про пожежу в сел.

Палієм виявилася місцева мешканка-вона палила кущі малини на своєму городі.

Жінка намагалася підручними засобами загасити пожежу, але вітер поширив вогонь на великі території - харків'янка одна впоратися не змогла.

За підсумком, на жінку склали адмінпротокол і виписали штраф у сумі 3060 гривень.

До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".

Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".

Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.