Харків'яни закидали омбудсмена скаргами щодо порушення мовного законодавства

Як повідомив у Facebook мовний омбудсмен Тарас Кремінь, за перший квартал 2021 року до нього надійшло таких 1 129 скарг, найбільше листів надходило Київської, Львівської та навіть Харківської областей.

Так, кияни відправили 327 повідомлень про мовні порушення, а жителі Київської області – 120. З Львівської області надійшло 108 заяв, з Харківської області – 99.

Більшість скарг стосувалася відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів, про порушення прав у сфері обслуговування, в магазинах, аптеках, салонах краси і спортзалах, ресторанах і кафе

"Незважаючи на те, що ми продовжуємо фіксувати порушення закону, слід констатувати, що української мови, в тому числі і в сфері обслуговування, стає більше", - зазначив Кремінь.