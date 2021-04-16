В Харківській області знижується рівень госпіталізації хворих на ковід
Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми вже бачимо по Харківській області негативне значення за рівнем госпіталізації, тобто динаміка госпіталізації пішла на спад як по всій країні, так і по Харківській області. Але ситуація дійсно залишається досить напруженою", - сказав Степанов.
Крім того ми писали, що під Харковом закривають дитячі садки.
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Нововодолазькій територіальній громаді з 16 квітня закривають дитячі садки та інші дошкільні навчальні заклади, через збільшення кількості хворих на ковід.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.