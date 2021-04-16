Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми вже бачимо по Харківській області негативне значення за рівнем госпіталізації, тобто динаміка госпіталізації пішла на спад як по всій країні, так і по Харківській області. Але ситуація дійсно залишається досить напруженою", - сказав Степанов.

Крім того ми писали, що під Харковом закривають дитячі садки.

Потрібне рішення було прийнято 15 квітня, на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Нововодолазькій територіальній громаді з 16 квітня закривають дитячі садки та інші дошкільні навчальні заклади, через збільшення кількості хворих на ковід.

До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".

Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".

Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.