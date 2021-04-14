В Харкові орудують шахраї
В ГУ Держпродспоживслужби Харківської області передають, що невідомі зловмисники від імені посадових осіб управління обдзвонюють підприємців та вимагають хабара.
"Офіційно повідомляємо, що Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області не має ніякого відношення до зазначених протиправних дій", — стверджують в управлінні.
У разі отримання подібних дзвінків-звертайтеся в поліцію за номером 102.
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Раніше ми писали, що в Харківській області п'яна мати знущалася над 16-річною дочкою.
За останній рік жінка неодноразово ображала дівчинку і виганяла з дому.
Про це повідомили в прес-службі прокуратури області.
За цей час жінку чотири рази притягували до адміністративної відповідальності і стягували з неї штрафи в сумі від 170 до 680 гривень.
«У суді громадянка свою провину визнавала, каялася, платила добровільно штрафи, але після вживання алкогольних напоїв знову бралася за старе і перетворювала життя дитини на суцільні страждання», — йдеться в повідомленні.
Тепер жінці загрожує два роки за ґратами, також служба у справах дітей може позбавити горе-матусю батьківських прав.
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