В Харкові орудують шахраї

В ГУ Держпродспоживслужби Харківської області передають, що невідомі зловмисники від імені посадових осіб управління обдзвонюють підприємців та вимагають хабара.

"Офіційно повідомляємо, що Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області не має ніякого відношення до зазначених протиправних дій", — стверджують в управлінні.

У разі отримання подібних дзвінків-звертайтеся в поліцію за номером 102.

Раніше ми писали, що в Харківській області п'яна мати знущалася над 16-річною дочкою.

За останній рік жінка неодноразово ображала дівчинку і виганяла з дому.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури області.

За цей час жінку чотири рази притягували до адміністративної відповідальності і стягували з неї штрафи в сумі від 170 до 680 гривень.

«У суді громадянка свою провину визнавала, каялася, платила добровільно штрафи, але після вживання алкогольних напоїв знову бралася за старе і перетворювала життя дитини на суцільні страждання», — йдеться в повідомленні.

Тепер жінці загрожує два роки за ґратами, також служба у справах дітей може позбавити горе-матусю батьківських прав.

До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.

Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.

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