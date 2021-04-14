З 1 вересня змінюються правила видачі пенсій в Харкові
Про це передає заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
Доставка пенсій здійснюватиметься тільки маломобільним категоріям громадян, зокрема, особам з інвалідністю I групи, тим, хто старше 80 років, і тим, хто за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує стороннього догляду.
Решта пенсіонерів отримуватимуть пенсії на картки.
Так, до 1 числа вересня місяця пенсіонери можуть самостійно вибрати один з понад 40 уповноважених банків.
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Якщо громадяни до вересня не виберуть банк, то орган, що здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки в уповноваженому банку і проінформує громадян про це.
Раніше ми писали, що в Харківській області п'яна мати знущалася над 16-річною дочкою.
За останній рік жінка неодноразово ображала дівчинку і виганяла з дому.
Про це повідомили в прес-службі прокуратури області.
За цей час жінку чотири рази притягували до адміністративної відповідальності і стягували з неї штрафи в сумі від 170 до 680 гривень.
«У суді громадянка свою провину визнавала, каялася, платила добровільно штрафи, але після вживання алкогольних напоїв знову бралася за старе і перетворювала життя дитини на суцільні страждання», — йдеться в повідомленні.
Тепер жінці загрожує два роки за ґратами, також служба у справах дітей може позбавити горе-матусю батьківських прав.
До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.
Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.
Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.