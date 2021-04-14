В Харківській області очікуються затяжні дощі

Аграрії Харківської області планують почати посівну соняшнику і кукурудзи через тиждень, але, можливо, графік посівів зрушиться ще далі, через дощі.

«У господарстві вже відсіяли ранні ярі культури, зокрема овес. Торік Соняшник починали сіяти з початку квітня. Намагаємося сіяти насіння раніше, щоб скористатися наявними запасами зимової вологи. Але при цьому, при ранніх термінах внесення, грунтові гербіциди погано працюють, оскільки при низьких температурах різко втрачають ефективність.

Цього року такої проблеми, ймовірно, не буде, тому що весна затягнулася. Наскільки я знаю, в Богодухівському районі Харківської області ще ніхто не починав сіяти соняшник і кукурудзу (на 12 квітня. - Ред.)», - розповідає директор СФГ Володимир Львів.

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