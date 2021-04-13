У трамваях і тролейбусах Харкова хочуть впровадити нововведення

Про це розповіли в прес-службі Харківської міської ради.

Водії зможуть оперативно викликати рятувальників або поліцію.

Пристрій зможе передавати координати і швидкість транспорту, в ньому також є функція гучного зв'язку і кнопка аварійного виклику, натиснувши яку можна оповістити диспетчера, співробітників Національної поліції або рятувальників про позаштатну ситуацію.

Обладнання вже почали тестувати.

Крім того ми писали, що на Харківщині зареєстрували понад 900 нових випадків ковіда.

За інформацією обласного лабцентру, станом на 13 квітня на Харківщині лабораторно підтверджено 118663 випадків ковіду.

За останню добу в області 904 людини підхопили коронавірус. Найбільше хворих виявили в Харківському районі - 764 (703 – харків'яни).

За рік після ускладнень від коронавірус померли 2260 жителів Харківської області, в тому числі 23 — за останню добу. Одужали 92 345 людини (581 нове одужання), хворіють — 24 058.

Харківська область - на другому місці за кількістю нових хворих коронавірусом.

До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.

Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.

Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.