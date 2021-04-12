В Харкові пільговиків просять утриматися від поїздок у годину-пік
Про це повідомили в мерії міста.
Так, за словами чиновників, якщо пасажири пільгових категорій не будуть користуватися транспортом в ранкові та вечірні години пік - це дасть можливість розвантажити транспорт в умовах карантину.
Важливо відзначити, що на даний момент перевізники не зменшували кількість транспорту та не скасовували маршрути.
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Поліція стежить за дотриманням карантинних норм на багатолюдних транспортних терміналах, звідки харків'яни їдуть до станцій метро.
Пасажирів без масок в метрополітен пускати не будуть.
Раніше ми писали, що з 11 квітня Харківщина в "червоній зоні" - карантинні правила в регіоні посилилися
У мерії міста заявили, що харків'яни масово порушують заборони, пов'язані з карантином.
Так, в перший же день, коли в Харківській області посилили карантин, за кілька годин поліцейські склали десятки протоколів на приватних перевізників за порушення правил перевезення пасажирів під час карантину.
Це викликало серйозні побоювання у транспортних компаній і небажання випускати автобуси на маршрути, боячись великих штрафів - це може призвести до транспортного колапсу в місті.
До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.
Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.
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