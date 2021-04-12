В Харкові пільговиків просять утриматися від поїздок у годину-пік

Про це повідомили в мерії міста.

Так, за словами чиновників, якщо пасажири пільгових категорій не будуть користуватися транспортом в ранкові та вечірні години пік - це дасть можливість розвантажити транспорт в умовах карантину.

Важливо відзначити, що на даний момент перевізники не зменшували кількість транспорту та не скасовували маршрути.

Поліція стежить за дотриманням карантинних норм на багатолюдних транспортних терміналах, звідки харків'яни їдуть до станцій метро.

Пасажирів без масок в метрополітен пускати не будуть.

Раніше ми писали, що з 11 квітня Харківщина в "червоній зоні" - карантинні правила в регіоні посилилися

У мерії міста заявили, що харків'яни масово порушують заборони, пов'язані з карантином.

Так, в перший же день, коли в Харківській області посилили карантин, за кілька годин поліцейські склали десятки протоколів на приватних перевізників за порушення правил перевезення пасажирів під час карантину.

Це викликало серйозні побоювання у транспортних компаній і небажання випускати автобуси на маршрути, боячись великих штрафів - це може призвести до транспортного колапсу в місті.

До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.

Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.

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