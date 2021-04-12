В Харькове льготников просят воздержаться от поездок в час-пик

Об этом сообщили в мэрии города.

Так, по словам чиновников, если пассажиры льготных категорий не будут пользоваться транспортом в утренние и вечерние часы пик - это даст возможность разгрузить транспорт в условиях карантина.

Важно отметить, что на данный момент перевозчики не уменьшали количество транспорта и не отменяли маршруты.

Полиция следит за соблюдением карантинных норм на многолюдных транспортных терминалах, откуда харьковчане едут к станциям метро.

Пассажиров без масок в метрополитен пускать не будут.

Ранее мы писали, что с 11 апреля Харьковщина в "красной зоне" - карантинные правила в регионе ужесточились

В мэрии города заявили, что харьковчане массово нарушают запреты, связанные с карантином.

Так, в первый же день, когда в Харьковской области ужесточили карантин, за несколько часов полицейские составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров во время карантина.

Это вызвало серьезные опасения у транспортных компаний и нежелание выпускать автобусы на маршруты, боясь больших штрафов - это может привести к транспортному коллапсу в городе.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.