В Харкові житель багатоповерхівки вирішив привести в порядок козирок балкона

Так, він забратися на останній поверх з віником в руках.

Моторошні кадри опублікували в місцевих телеграм-каналах.

На кадрах можна побачити, як чоловік підмітає козирок балкона верхнього поверху без страховки.

Раніше ми писали, що на Харківщині безвісти пропала дівчинка.

Про її зникнення повідомила в поліцію мати дитини.

За її словами, 12-річна дочка поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.

Жінка зазначила, що дівчинка не розмовляє.

Поліцейські знайшли дитину в лісі селища високого-вона захопилася катанням на велосипеді і не помітила, як заблукала.

Дівчинку повернули матері.

До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.

Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.

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