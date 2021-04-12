В Харкові житель багатоповерхівки вирішив привести в порядок козирок балкона
Так, він забратися на останній поверх з віником в руках.
Моторошні кадри опублікували в місцевих телеграм-каналах.
На кадрах можна побачити, як чоловік підмітає козирок балкона верхнього поверху без страховки.
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Раніше ми писали, що на Харківщині безвісти пропала дівчинка.
Про її зникнення повідомила в поліцію мати дитини.
За її словами, 12-річна дочка поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.
Жінка зазначила, що дівчинка не розмовляє.
Поліцейські знайшли дитину в лісі селища високого-вона захопилася катанням на велосипеді і не помітила, як заблукала.
Дівчинку повернули матері.
До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.
Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.
Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.