Рятувальник Харківщини 150 разів гасили загоряння сухостою - у вогні постраждав і один з паліїв

Про це повідомили в прес-службі ДержНС області.

У Харківському районі дві з таких пожеж викликали загоряння в приватних подвір'ях, пошкодивши сарай і літню кухню.

У Золочівському районі пожежа перекинулася на територію садового товариства і знищила п'ять побутових вагончиків.

У тому ж районі один з паліїв сухостою і сміття отримав сильні опіки і зараз знаходиться в опіковому центрі Харкова.

Рятувальники повідомляють, що загоряння екосистем часто відбувається через недбалість людей- вони вирішують навести порядок на своїй ділянці і не думають про наслідки.

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Про її зникнення повідомила в поліцію мати дитини.

За її словами, 12-річна дочка поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.

Жінка зазначила, що дівчинка не розмовляє.

Поліцейські знайшли дитину в лісі селища високого-вона захопилася катанням на велосипеді і не помітила, як заблукала.

Дівчинку повернули матері.

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