Рятувальник Харківщини 150 разів гасили загоряння сухостою - у вогні постраждав і один з паліїв
Про це повідомили в прес-службі ДержНС області.
У Харківському районі дві з таких пожеж викликали загоряння в приватних подвір'ях, пошкодивши сарай і літню кухню.
У Золочівському районі пожежа перекинулася на територію садового товариства і знищила п'ять побутових вагончиків.
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У тому ж районі один з паліїв сухостою і сміття отримав сильні опіки і зараз знаходиться в опіковому центрі Харкова.
Рятувальники повідомляють, що загоряння екосистем часто відбувається через недбалість людей- вони вирішують навести порядок на своїй ділянці і не думають про наслідки.
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