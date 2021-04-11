В Харкові машину покійного Геннадія Кернеса продають за 150 тисяч доларів
Броньований Mercedes-Benz Sprinter виставили на продаж - синій автомобіль в індивідуальній комплектації оброблений шкірою в салоні.
У характеристиках зазначено-Mercedes-Benz Sprinter 319 на дизельному паливі, об'єм двигуна три літри, з автоматичною коробкою передач.
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Крім того ми писали, що харків'янам розповіли, як працюватимуть ринки в "червоній" зоні карантину.
З 11 Квітня Харків і область перейшли в "червону" зону карантинних обмежень.
Авторинок "Лоск" попередив, що буде закритий для відвідувачів через посилення карантину-туди не ходитиме в автобус, але всі товари можна замовити онлайн.
На "Барабашово" можна буде купити всі товари, їх видаватимуть за попередніми замовленнями, онлайн-замовленнями і робити адресну доставку.
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"Наголошуємо, що робота з товаром всередині торгових об'єктів з виконанням усіх санітарних норм не обмежена", - додали в адміністрації ринку.
До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.
Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.
Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.