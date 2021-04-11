Харків'янам розповіли, як працюватимуть ринки в "червоній" зоні карантину
З 11 квітня Харків і область перейшли в "червону" зону карантинних обмежень.
Авторинок "Лоск" попередив, що буде закритий для відвідувачів через посилення карантину-туди не ходитиме в автобус, але всі товари можна замовити онлайн.
На "Барабашово" можна буде купити всі товари, їх видаватимуть за попередніми замовленнями, онлайн-замовленнями і робити адресну доставку.
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"Наголошуємо, що робота з товаром всередині торгових об'єктів з виконанням усіх санітарних норм не обмежена", - додали в адміністрації ринку.
Крім того ми писали, що карантинні заходи "червоного " рівня в Харківській область почали діяти з 11 Квітня.
У Харкові заборонено:
- відвідування шкіл, крім дитсадків, спеціалізованих закладів та початкової школи (1-4 класів закладів загальної середньої освіти);
- робота закладів культури, зокрема, театрів та кінотеатрів;
- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування-дозволяється робота на винос;
- діяльність непродовольчих ринків і магазинів.
У Харкові дозволено:
- робота магазинів і супермаркетів, в яких 60% складають продовольчі товари;
- робота міського транспорту з 50%-ною наповнюваністю - в салоні має бути заповнено не більше 50% місць для сидіння.
До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.
Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.
Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.