На Харківщині ситуація з ковідом не покращується

Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

Станом на 11 квітня в Харківській області зафіксували 1374 нових випадки зараження коронавірусом. За минулу добу померло 29 пацієнтів з ковідом.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання covid-19 зареєстрували у Харківській (1374), Дніпропетровській (1333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

Крім того ми писали, що карантинні заходи "червоного" рівня в Харківській область почали діяти з 11 квітня.

У Харкові заборонено:

відвідування шкіл, крім дитсадків, спеціалізованих закладів та початкової школи (1-4 класів закладів загальної середньої освіти);

робота закладів культури, зокрема, театрів та кінотеатрів;

прийом відвідувачів у закладах громадського харчування-дозволяється робота на винос;

діяльність непродовольчих ринків і магазинів.

У Харкові дозволено:

робота магазинів і супермаркетів, в яких 60% складають продовольчі товари;

робота міського транспорту з 50%-ною наповнюваністю - в салоні має бути заповнено не більше 50% місць для сидіння.

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