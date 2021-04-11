На Харківщині ситуація з ковідом не покращується
Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.
Станом на 11 квітня в Харківській області зафіксували 1374 нових випадки зараження коронавірусом. За минулу добу померло 29 пацієнтів з ковідом.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання covid-19 зареєстрували у Харківській (1374), Дніпропетровській (1333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
Здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "Досі не заживає..."
Булітко з "Дизель шоу" роздяглася заради соковитих кадрів у душовій, здивувавши одкровенням: "Так і вабили..."
Екс-чоловік Ані Лорак рвонув до Москви після звістки про її швидке весілля: "Лечу до моєї любові"
"Реанімації перевантажені": головлікар розповів про ковідний колапс, медики працюють цілодобово
Україна потопає в снігу, на термометрах -17: які регіони страждають найбільше
Крім того ми писали, що карантинні заходи "червоного" рівня в Харківській область почали діяти з 11 квітня.
У Харкові заборонено:
- відвідування шкіл, крім дитсадків, спеціалізованих закладів та початкової школи (1-4 класів закладів загальної середньої освіти);
- робота закладів культури, зокрема, театрів та кінотеатрів;
- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування-дозволяється робота на винос;
- діяльність непродовольчих ринків і магазинів.
У Харкові дозволено:
- робота магазинів і супермаркетів, в яких 60% складають продовольчі товари;
- робота міського транспорту з 50%-ною наповнюваністю - в салоні має бути заповнено не більше 50% місць для сидіння.
До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.
Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.
Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.