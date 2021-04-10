Стало відомо, чи будуть вводити спецперепустки для проїзду в метро в Харкові

Про це повідомили в мерії міста.

Так, чиновники заявили, що заповненість вагонів метро повинна становити не більше 50%.

Контролювати дотримання обмежень у "червоній" зоні повинні поліцейські і співробітники метро.

Також у мерії зазначили, що Харків не наслідуватиме приклад Києва, де метрополітен працює за спецпропусками - у Харкові їх вводити не будуть.

До слова, харківські перевізники підняли ціни на проїзд у маршрутках.

З 5 квітня подорожчала вартість проїзду в автобусних маршрутах у Зміївському та Мереф'янському напрямку.

Про це повідомляє "Громада Зміїв".

Подорожчання проїзду відбулося через підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини тощо.

Подорожчали такі маршрути:

№1316 " Зміїв — АС)-Харків (АС-3): 20 гривень;

№1321 "Зміїв (АС) - Мерефа": 21 гривня;

№1319 "Зміїв — АС) - Н. Бишкін": 15 гривень;

№1324 "Слобожанське-Лиман-Н. Бишкін": 13 гривень;

№1326 "Зміїв — АС) - Водяхівка" : 11 гривень;

№1323 "Зміїв — АС) - Бірки-Первомайське": 20 гривень;

№1325 "Зміїв (АС) — Слобожанське": 15 гривень;

№1329 "Зміїв — АС) - Соколове": 14 гривень;

№1574 "Залізнична станція" Зміїв "— Артюхівка": 13 гривень;

Слобожанське (Зміївський район) — Харків (АС-3): 40 гривень;

Слобожанське (Зміївський район) — Харків ("Академіка Барабашова"): 40 гривень.

Також подорожчав проїзд в автобусах:

№1154 " Харків — вулиця Малом'ясницька) - Мерефа (Оболонна): 20 гривень;

№1198 "Харків (станція метро" Проспект Гагаріна " — Васищеве: 16 гривень;

№1316 " Зміїв — АС)-Харків (АС-3): 20 гривень;

№1181 " Харків (АС-3) - Безлюдівка: 15 гривень;

№1167 "Харків (АС-3 — - Хорошево": 16 гривень;

№1702 "Хорошево — Харків (станція метро" Проспект Гагаріна") через Бабаї": 20 гривень.

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