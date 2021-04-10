Харківські перевізники підняли ціни на проїзд у маршрутках
З 5 квітня подорожчала вартість проїзду в автобусних маршрутах у Зміївському та Мереф'янському напрямку.
Про це повідомляє "Громада Зміїв".
Подорожчання проїзду відбулося через підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, тощо.
Подорожчали такі маршрути:
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- №1316 "Зміїв — АС)-Харків (АС-3): 20 гривень;
- №1321 "Зміїв (АС) - Мерефа": 21 гривня;
- №1319 "Зміїв — АС) - Н. Бишкін": 15 гривень;
- №1324 "Слобожанське-Лиман-Н. Бишкін": 13 гривень;
- №1326 "Зміїв — АС) - Водяхівка" : 11 гривень;
- №1323 "Зміїв — АС) - Борки -Первомайське": 20 гривень;
- №1325 "Зміїв (АС) — Слобожанське": 15 гривень;
- №1329 "Зміїв — АС) - Соколове": 14 гривень;
- №1574 "Залізнична станція" Зміїв "— Артюхівка": 13 гривень;
- Слобожанське (Зміївський район) — Харків (АС-3): 40 гривень;
- Слобожанське (Зміївський район) — Харків ("Академіка Барабашова"): 40 гривень.
Також подорожчав проїзд в автобусах:
- №1154 "Харків — вулиця Малом'ясницька) - Мерефа (Оболонна): 20 гривень;
- №1198 "Харків (станція метро" Проспект Гагаріна " — Васищеве: 16 гривень;
- №1316 " Зміїв — АС)-Харків (АС-3): 20 гривень;
- №1181 " Харків (АС-3) - Безлюдівка: 15 гривень;
- №1167 "Харків (АС-3 — - Хорошево": 16 гривень;
- №1702 "Хорошево — Харків (станція метро" Проспект Гагаріна") через Бабаї": 20 гривень.
Крім того ми писали, що карантинні заходи «червоного " рівня в Харківській область почнуть діяти з 11 Квітня.
У Харкові буде заборонено:
- відвідування шкіл, крім дитсадків, спеціалізованих закладів та початкової школи (1-4 класів закладів загальної середньої освіти);
- робота закладів культури, зокрема, театрів та кінотеатрів;
- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування-дозволяється робота на винос;
- діяльність непродовольчих ринків і магазинів.
У Харкові буде дозволено:
- робота магазинів і супермаркетів, в яких 60% складають продовольчі товари;
- робота міського транспорту з 50%-ною наповнюваністю - в салоні має бути заповнено не більше 50% місць для сидіння.
До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.
Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.
Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.