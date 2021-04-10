Харківська область з 11 квітня переходить в "червону" зону карантину

Про зміни в роботі "Укрзалізниці" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"До тих пір поїзди далекого прямування на Харківщині курсуватимуть без змін, а продажі квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про введення обмежень і їх характер УЗ повідомить додатково", - написав міністр.

Крім того ми писали, що карантинні заходи "червоного" рівня в Харківській область почнуть діяти з 11 квітня.

У Харкові буде заборонено:

відвідування шкіл, крім дитсадків, спеціалізованих закладів та початкової школи (1-4 класів закладів загальної середньої освіти);

робота закладів культури, зокрема, театрів та кінотеатрів;

прийом відвідувачів у закладах громадського харчування-дозволяється робота на винос;

діяльність непродовольчих ринків і магазинів.

У Харкові буде дозволено:

робота магазинів і супермаркетів, в яких 60% складають продовольчі товари;

робота міського транспорту з 50%-ною наповнюваністю - в салоні має бути заповнено не більше 50% місць для сидіння.

До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.

Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.

Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.