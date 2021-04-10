Харківська область з 11 квітня переходить в "червону" зону карантину
Про зміни в роботі "Укрзалізниці" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
"До тих пір поїзди далекого прямування на Харківщині курсуватимуть без змін, а продажі квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про введення обмежень і їх характер УЗ повідомить додатково", - написав міністр.
Крім того ми писали, що карантинні заходи "червоного" рівня в Харківській область почнуть діяти з 11 квітня.
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У Харкові буде заборонено:
- відвідування шкіл, крім дитсадків, спеціалізованих закладів та початкової школи (1-4 класів закладів загальної середньої освіти);
- робота закладів культури, зокрема, театрів та кінотеатрів;
- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування-дозволяється робота на винос;
- діяльність непродовольчих ринків і магазинів.
У Харкові буде дозволено:
- робота магазинів і супермаркетів, в яких 60% складають продовольчі товари;
- робота міського транспорту з 50%-ною наповнюваністю - в салоні має бути заповнено не більше 50% місць для сидіння.
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