Харківська область з 11 квітня переходить в "червону" зону карантину

Про зміни в роботі "Укрзалізниці" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"До тих пір поїзди далекого прямування на Харківщині курсуватимуть без змін, а продажі квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про введення обмежень і їх характер УЗ повідомить додатково", - написав міністр.

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Крім того ми писали, що карантинні заходи "червоного" рівня в Харківській область почнуть діяти з 11 квітня.

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У Харкові буде заборонено:

  • відвідування шкіл, крім дитсадків, спеціалізованих закладів та початкової школи (1-4 класів закладів загальної середньої освіти);
  • робота закладів культури, зокрема, театрів та кінотеатрів;
  • прийом відвідувачів у закладах громадського харчування-дозволяється робота на винос;
  • діяльність непродовольчих ринків і магазинів.

карантин, локдаун

У Харкові буде дозволено:

  • робота магазинів і супермаркетів, в яких 60% складають продовольчі товари;
  • робота міського транспорту з 50%-ною наповнюваністю - в салоні має бути заповнено не більше 50% місць для сидіння.

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